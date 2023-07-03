До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 3 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 3 липня
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Закриття 3 липня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,82/40,21
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39,90/40,30
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8/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,30, євро — 40,83−41,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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