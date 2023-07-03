Курс валют на вечір 3 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 3 липня Закриття 3 липня Зміни долар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 євро 39,82/40,21 39,90/40,30 8/9

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,30−37,30, євро — 40,83−41,00 грн.

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