Ринок акцій Туреччини зріс до історичного максимуму

Станом на 13:15 еталонний індекс Туреччини Borsa Istanbul 100 становив 4% і торгувався на рівні 5989,68 пункту. Індекс Borsa Istanbul 30 (BIST 30), що включає акції компаній — блакитних фішок турецького ринку, додав 4% — до 6653,13 пункту.

За 2022 фондовий індекс Borsa Istanbul 100 зріс на 196,6%. За даними Bloomberg, цей результат став найкращим з 1999 року. Більшість європейських, азіатських та американських фінансових ринків у 2022 році продемонстрували негативну динаміку.

Приватні інвестори вкладалися в турецькі активи для захисту від високої інфляції.

Як зазначав Bloomberg, бурхливе зростання ринку акцій у Туреччині минулого року було пов'язане з монетарною політикою турецької влади, яка, на відміну від багатьох інших країн, знижувала ставку рефінансування, а також з високими показниками інфляції.

Індекс споживчих цін у Туреччині у річному вираженні становив близько 64% у 2022 році.