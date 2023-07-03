Індекс Borsa Istanbul 100 (BIST), який враховує акції 100 найбільших компаній Туреччини, зріс у понеділок, 3 червня, на 4,05% і досяг нового історичного максимуму на позначці 5992,63 пункту. Загалом з початку 2023 року індекс піднявся на 8,5%.
Ринок акцій Туреччини зріс до історичного максимуму
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Торги на біржі
Станом на 13:15 еталонний індекс Туреччини Borsa Istanbul 100 становив 4% і торгувався на рівні 5989,68 пункту. Індекс Borsa Istanbul 30 (BIST 30), що включає акції компаній — блакитних фішок турецького ринку, додав 4% — до 6653,13 пункту.
Торік ринок Туреччини став одним із лідерів прибутковості на світовому ринку акцій.
Приватні інвестори вкладалися в турецькі активи для захисту від високої інфляції.
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За 2022 фондовий індекс Borsa Istanbul 100 зріс на 196,6%. За даними Bloomberg, цей результат став найкращим з 1999 року. Більшість європейських, азіатських та американських фінансових ринків у 2022 році продемонстрували негативну динаміку.
Як зазначав Bloomberg, бурхливе зростання ринку акцій у Туреччині минулого року було пов'язане з монетарною політикою турецької влади, яка, на відміну від багатьох інших країн, знижувала ставку рефінансування, а також з високими показниками інфляції.
Індекс споживчих цін у Туреччині у річному вираженні становив близько 64% у 2022 році.
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