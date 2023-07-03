Аналітик RoboForex: НБУ витратив майже 1,8 млрд доларів США на підтримку курсу гривні

НБУ опублікував звіт щодо підсумків своєї діяльності на валютному ринку. У травні цього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,79 млрд доларів США. Ці кошти, по суті, забезпечили стабільність гривні минулого місяця. Разом з комплексом заходів НБУ щодо боротьби зі спекулянтами це призвело до зміцнення української національної валюти. З моменту початку військового конфлікту регулятор продав на міжбанку понад 35,91 млрд доларів США. Слід зазначити, що він функціонує в особливому режимі і комерційні банки торгують із Нацбанком безпосередньо. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .

Динаміка цих операцій представлена ​​нижче на діаграмі.





Валютні інтервенції НБУ 07.2022−06.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

На графіку видно, що останні 3 місяці попит на іноземні валюти був таким високим. Цей показник може почати зростання ближче до осені. Сальдо активних операцій Нацбанку залишається негативним із моменту початку бойових дій між Росією та Україною. Регулятор прагнув забезпечити стабільність курсу гривні та не допустити її стрімкої девальвації, як це траплялося 8 років тому.

Оборот міжбанківського валютного ринку значно знизився, оскільки спостерігається масштабне падіння ділову активність переважають у всіх галузях економіки. НБУ поки що безуспішно намагається відновити торги на міжбанку, проте без повернення бізнесу до повноцінної роботи зробити це буде дуже важко. До того ж досі спостерігаються складнощі у роботі «зернової угоди», термін якої спливає в середині липня цього року.



Допомога міжнародних партнерів для України 01.01−14.06.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

Нинішнього року Україна отримала 19,8 млрд доларів США. Найбільшу допомогу надали країни ЄС — 8,12 млрд доларів, на другому місці знаходяться США (6,00 млрд). Допомога має «дозований» характер, дозволяючи виконувати соціальні зобов'язання та підтримувати стабільність курсу гривні.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,30, а євро досяг позначки 40,80. Ймовірно, до кінця поточного року НБУ таки зможе утримати стабільність на валютному ринку. Якісь істотні зміни можливі ближче до осені.