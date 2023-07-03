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3 липня 2023, 15:22 Читать на русском

За рік програми єРобота держава інвестувала в розвиток бізнесу 4 мільярди гривень

За рік дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток бізнесу 4 млрд грн. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

За рік дії урядової грантової програми єРобота держава інвестувала в розвиток бізнесу 4 млрд грн.

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Грантові програми

«1 липня минулого року Уряд запустив грантові програми єРобота, щоб підтримати бізнес в цей важкий час, допомогти йому відновитись та розвиватись. За рік гранти за цими програмами вже отримали понад 5600 підприємців. Загалом держава інвестувала в активізацію бізнес-сфери 4 млрд грн. За грантові кошти українці отримали можливість започаткувати власну справу, підприємства, які вже працюють, відкрили нові напрямки, розширили сфери діяльності, збільшили обсяги виробництва товарів та послуг. Тисячі українців отримали роботу на цих підприємствах завдяки створеним новим робочим місцям», — зазначила Юлія Свириденко.

Загалом з початку запуску проєкту єРобота у липні 2022 року:

  • за програмою «Власна справа» — видано 5 061 мікрогрант на 1,2 млрд грн;
  • на розвиток переробних підприємств — видано 455 грантів на 2,4 млрд грн;
  • на садівництво та розвиток тепличного господарства — видано 88 грантів на 325 млн грн.

Читайте: «єРобота»: українці зможуть отримати до 250 000 грн на відкриття бізнесу

Як подати заявку

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Заяви подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Обов'язковою умовою отримання гранту є створення нових робочих місць — від 1−2 при наданні мікрогранту до кількох десятків при наданні грантів за іншими програмами.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємства впродовж трьох років.

Нагадаємо

Проєкт єРобота був запроваджений Урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Ave Bael
Ave Bael
3 липня 2023, 15:28
#
Клоуны драконовскими налогами вытягивают в 100 раз больше из подыхающего бизнеса. Просто насмешка.
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