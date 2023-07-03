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3 липня 2023, 14:59 Читать на русском

Україна збільшила експорт зерна: хто купував найбільше

Україна у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) експортувала 48,99 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Про це пише ЕП з посиланням на дані Мінагрополітики.

Україна у 2022/2023 маркетинговому році (з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року) експортувала 48,99 мільйона тонн зернових і зернобобових культур.

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Експорт зерна

Станом на 30 червня, Україна експортувала 16,836 млн т пшениці, 2,704 млн т ячменю, 18 тис. т жита та 29,128 млн т кукурудзи.

За минулий маркетинговий рік (з липня 2021 року по 29 червня 2022 року) Україна експортувала 48,355 млн т зернових та зернобобових у тому числі: 18,72 млн т пшениці, 5,747 млн т ячменю, 161,5 тис. т жита та 23,409 млн т кукурудзи.

У червні цьогоріч з України експортували 3,658 млн т зернових та зернобобових (за 29 днів червня торік — 1,256 млн т), зокрема:

  • 1,338 млн т пшениці (у червні торік — 122 тис. т);
  • 57 тис. т ячменю (у червні торік — 31 тис. т);
  • 2,257 млн т кукурудзи (1,092 млн т).

Крім цього, від початку 2022/2023 МР Україна експортувала 153,6 тис. т борошна (у 2021/2022 МР — 70,7 тис. т).

Хто є найбільшими покупцями

Румунія за минулий маркетинговий рік збільшила питому вагу в українському пшеничному експорті з 0,5% до 15,8%, а еквівалент експорту за рік зріс з $26 млн до пів мільярда доларів.

Напрямок торгівлі пшеницею до Іспанії зріс з 0,8% до 14%, обсяги злетіли до 2,5 млн тонн.

Туреччина збільшила частку в експорті пшениці з 10 до 20%, ячменю — з 19% до 23%, вівса — з 0 до 4%, олії — з 3,5% до 19%.

Також до топ-5 покупців олії, кукурудзи та ячменю увійшов Китай.

Китай нікуди не зник, просто став тихіше. У топ-5 покупців олії, кукурудзи, ячменю.

У п'ятірку країн покупців продовольчого зерна увійшов Бангладеш, який закуповував зерно за кошти ООН.

Польща в рейтингу покупців пшениці — на п'ятому місці, по ячменю — восьма, по кукурудзі — сьома. По ріпаку, житу і макухам — на першому місці.

Джерело: Мінфін
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