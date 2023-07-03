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3 липня 2023, 14:39 Читать на русском

В яких країнах ЄС найвигідніше жити

Євростат оприлюднив дані про індекси споживчих цін за 2022 рік. Інформація свідчить про те, що рівень витрат домогосподарств на їжу, одяг, ресторани та транспорт суттєво різниться в країнах Європейського Союзу, пише visitukraine.today.

Євростат оприлюднив дані про індекси споживчих цін за 2022 рік.
Фото: bbc.com

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Де найдешевші продукти, безалкогольні напої та одяг

Існують значні відмінності у вартості стандартного продуктового кошика. Так, найдешевшою країною є Румунія (72% від середнього по ЄС), а найдорожчою —Данія (121%).

Найдешевший одяг продається в Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), а найвищий — у Чехії (115%), Швеції (117%) та Данія (134%).

Де найнижчі ціни на тютюн та алкоголь

Зафіксована різниця між найдорожчою та найменш дорогою країною ЄС у цінах на тютюн та алкоголь вражає. Наприклад, рівень цін в Ірландії приблизно в 3,3 рази вищий, ніж у Болгарії. Така велика різниця пояснюється тим, що країни мають різні системи оподаткування цих категорій товарів.

Наприклад, найвищі ціни на алкогольні та тютюнові вироби зафіксовані в Данії (138%), Фінляндії (174%) та Ірландії (216%). Найнижчий рівень зафіксовано в Угорщині (78%), Польщі (73%) та Болгарії (66%).

У яких країнах ЄС найнижчі ціни на ресторани та готелі

На другому місці за різницею в цінах — ресторани та готелі. Так, найвищий рівень цін характерний для Люксембургу (131%), Фінляндії (132%) та Данії (156%). Найдешевші готельні та ресторанні послуги пропонують Угорщина (62%), Румунія (62%) та Болгарія (51%).

Крім того, є різниця у вартості послуг особистого транспорту — від 87% у Польщі до 132% у Данії, а також у вартості побутової електроніки — від 92% в Італії до 115% у Франції.

Варто зазначити, що останні місяці в Європі характеризуються численними протестами серед транспортників.

Де жити найдешевше

Найдорожчими країнами для життя є Ірландія (146% від середнього по ЄС), Данія (145%) і Люксембург (137%). А найдешевші — Польща (62%), Болгарія (59%) та Румунія (58%).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 липня 2023, 16:18
#
Статья просто не о чем! Рассчитана на граждан с мешком денег.
ЕС это очень, законодательно и исторически. гибкая структура.
Надо начинать с градации стран.
1 Страны которые подписали Шенгенское соглашение до 1991 года (распада СССР)
2 Страны которые подписали Шенгенское соглашение после 1991 года и присоединились к «Шенгену» как страны оккупированные СССР
3 Страны которые находятся в правовом поле «Единой Европы» но не подписанты «Шенгена»
4 Страны которые в правовом поле «Единая Европа» после 1998 года (бывшая Югославия)
В свою очередь - страны «Шенгена» в которых действует «Конституционная монархия» что отражается на миграционной и социальной политике и исторически либеральном законодательстве (от юридической до налоговой базы) ну и конечно страны бывшие метрополии, тоже очень важный момент для трудоустройства и получения (в дальнейшем) подданства и гражданства ЕС.
Сравнивать цены в том же «Шегене» и странах как Румыния или Болгария как-то просто глупо. Начинать надо с того что средняя минимальная оплата труда в «Шенгене» (в странах подписантах до 1991 года) начинается от 11 евро в час, а в той же Румынии от 4 евро в час. И если кто-то думает что «все так просто» то очень ошибается -вьезжая в Венгрию с Румынии вы увидите ту же границу, шлагбаум и пограничников. И если вы (с относительными проблемами)сможете купить в Болгарии недвижимость, то в Германии или Бельгии это достаточно проблематично.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 липня 2023, 16:24
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Продолжение
Все это и отражается на условиях жизни и социальной защищенности .
Даже по налоговым ставкам и наличию «кейсов» — каждая страна в «Шенгене» имеет свои национальные приоритеты — Бельгия, плавающий НДС на продукты и лекарства, книги (базовая ставка 21% продукты 12% книги и лекарства 6% (о лекарствах просто не помню, но ниже ставки)
Подоходный налог в Германии -тоже свои «приколы» и т. п. Ну и миграционная политика, касается бывших метрополий, работает одно правило — сначала надо трудоустроить гражданина с бывшей колонии, а потом всех остальных.
Ну и сравнение цен на продукты в «Шенгене» и Румынии просто смешно.
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Mr Bungle
Mr Bungle
3 липня 2023, 16:54
#
НДС не плавающий, а разный по отраслям и такое по всем странам, почему я против10−10−10. Одежда-сетевые магазину почти по всему ЕС- цены одинаковые Одежда сравнивают Adidas в Чехии и Babidas в Болгарии- не корректно. Цены в продуктовых пропорциональны доходам по странам, но не прямо пропорциональны (думаю привязка к стоимости логистики).
Ну, а так статья о том что в Болгарии дешево, а в Ирландии дорого. И ирландцы пьют…
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 липня 2023, 17:03
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Та откуда мне знать? Я так написал что «нагуглил»…
Вам, конечно виднее.
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