В яких країнах ЄС найвигідніше жити

Євростат оприлюднив дані про індекси споживчих цін за 2022 рік. Інформація свідчить про те, що рівень витрат домогосподарств на їжу, одяг, ресторани та транспорт суттєво різниться в країнах Європейського Союзу, пише visitukraine.today.

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Де найдешевші продукти, безалкогольні напої та одяг

Існують значні відмінності у вартості стандартного продуктового кошика. Так, найдешевшою країною є Румунія (72% від середнього по ЄС), а найдорожчою —Данія (121%).

Найдешевший одяг продається в Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), а найвищий — у Чехії (115%), Швеції (117%) та Данія (134%).

Де найнижчі ціни на тютюн та алкоголь

Зафіксована різниця між найдорожчою та найменш дорогою країною ЄС у цінах на тютюн та алкоголь вражає. Наприклад, рівень цін в Ірландії приблизно в 3,3 рази вищий, ніж у Болгарії. Така велика різниця пояснюється тим, що країни мають різні системи оподаткування цих категорій товарів.

Наприклад, найвищі ціни на алкогольні та тютюнові вироби зафіксовані в Данії (138%), Фінляндії (174%) та Ірландії (216%). Найнижчий рівень зафіксовано в Угорщині (78%), Польщі (73%) та Болгарії (66%).

У яких країнах ЄС найнижчі ціни на ресторани та готелі

На другому місці за різницею в цінах — ресторани та готелі. Так, найвищий рівень цін характерний для Люксембургу (131%), Фінляндії (132%) та Данії (156%). Найдешевші готельні та ресторанні послуги пропонують Угорщина (62%), Румунія (62%) та Болгарія (51%).

Крім того, є різниця у вартості послуг особистого транспорту — від 87% у Польщі до 132% у Данії, а також у вартості побутової електроніки — від 92% в Італії до 115% у Франції.

Варто зазначити, що останні місяці в Європі характеризуються численними протестами серед транспортників.

Де жити найдешевше

Найдорожчими країнами для життя є Ірландія (146% від середнього по ЄС), Данія (145%) і Люксембург (137%). А найдешевші — Польща (62%), Болгарія (59%) та Румунія (58%).