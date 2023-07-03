Євростат оприлюднив дані про індекси споживчих цін за 2022 рік. Інформація свідчить про те, що рівень витрат домогосподарств на їжу, одяг, ресторани та транспорт суттєво різниться в країнах Європейського Союзу, пише visitukraine.today.
В яких країнах ЄС найвигідніше жити
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Де найдешевші продукти, безалкогольні напої та одяг
Існують значні відмінності у вартості стандартного продуктового кошика. Так, найдешевшою країною є Румунія (72% від середнього по ЄС), а найдорожчою —Данія (121%).
Найдешевший одяг продається в Болгарії (80% від середнього по ЄС), Угорщині (83%) та Румунії (84%), а найвищий — у Чехії (115%), Швеції (117%) та Данія (134%).
Де найнижчі ціни на тютюн та алкоголь
Зафіксована різниця між найдорожчою та найменш дорогою країною ЄС у цінах на тютюн та алкоголь вражає. Наприклад, рівень цін в Ірландії приблизно в 3,3 рази вищий, ніж у Болгарії. Така велика різниця пояснюється тим, що країни мають різні системи оподаткування цих категорій товарів.
Наприклад, найвищі ціни на алкогольні та тютюнові вироби зафіксовані в Данії (138%), Фінляндії (174%) та Ірландії (216%). Найнижчий рівень зафіксовано в Угорщині (78%), Польщі (73%) та Болгарії (66%).
У яких країнах ЄС найнижчі ціни на ресторани та готелі
На другому місці за різницею в цінах — ресторани та готелі. Так, найвищий рівень цін характерний для Люксембургу (131%), Фінляндії (132%) та Данії (156%). Найдешевші готельні та ресторанні послуги пропонують Угорщина (62%), Румунія (62%) та Болгарія (51%).
Крім того, є різниця у вартості послуг особистого транспорту — від 87% у Польщі до 132% у Данії, а також у вартості побутової електроніки — від 92% в Італії до 115% у Франції.
Варто зазначити, що останні місяці в Європі характеризуються численними протестами серед транспортників.
Де жити найдешевше
Найдорожчими країнами для життя є Ірландія (146% від середнього по ЄС), Данія (145%) і Люксембург (137%). А найдешевші — Польща (62%), Болгарія (59%) та Румунія (58%).
Коментарі - 4
ЕС это очень, законодательно и исторически. гибкая структура.
Надо начинать с градации стран.
1 Страны которые подписали Шенгенское соглашение до 1991 года (распада СССР)
2 Страны которые подписали Шенгенское соглашение после 1991 года и присоединились к «Шенгену» как страны оккупированные СССР
3 Страны которые находятся в правовом поле «Единой Европы» но не подписанты «Шенгена»
4 Страны которые в правовом поле «Единая Европа» после 1998 года (бывшая Югославия)
В свою очередь - страны «Шенгена» в которых действует «Конституционная монархия» что отражается на миграционной и социальной политике и исторически либеральном законодательстве (от юридической до налоговой базы) ну и конечно страны бывшие метрополии, тоже очень важный момент для трудоустройства и получения (в дальнейшем) подданства и гражданства ЕС.
Сравнивать цены в том же «Шегене» и странах как Румыния или Болгария как-то просто глупо. Начинать надо с того что средняя минимальная оплата труда в «Шенгене» (в странах подписантах до 1991 года) начинается от 11 евро в час, а в той же Румынии от 4 евро в час. И если кто-то думает что «все так просто» то очень ошибается -вьезжая в Венгрию с Румынии вы увидите ту же границу, шлагбаум и пограничников. И если вы (с относительными проблемами)сможете купить в Болгарии недвижимость, то в Германии или Бельгии это достаточно проблематично.
Все это и отражается на условиях жизни и социальной защищенности .
Даже по налоговым ставкам и наличию «кейсов» — каждая страна в «Шенгене» имеет свои национальные приоритеты — Бельгия, плавающий НДС на продукты и лекарства, книги (базовая ставка 21% продукты 12% книги и лекарства 6% (о лекарствах просто не помню, но ниже ставки)
Подоходный налог в Германии -тоже свои «приколы» и т. п. Ну и миграционная политика, касается бывших метрополий, работает одно правило — сначала надо трудоустроить гражданина с бывшей колонии, а потом всех остальных.
Ну и сравнение цен на продукты в «Шенгене» и Румынии просто смешно.
Ну, а так статья о том что в Болгарии дешево, а в Ирландии дорого. И ирландцы пьют…
Вам, конечно виднее.