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3 липня 2023, 11:42 Читать на русском

В Нацбанку розповіли, як змінилися настрої українського бізнесу

У червні 2023 року ІОДА залишився вище нейтрального рівня (50 пунктів), підвищившись до 50.8 порівняно із 50.5 у травні. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні — травні 2022 року.

У червні 2023 року ІОДА залишився вище нейтрального рівня (50 пунктів), підвищившись до 50.8 порівняно із 50.5 у травні.

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Оцінка бізнесу

Підприємства будівництва надали найоптимістичніші оцінки результатів своєї діяльності завдяки сприятливим погодним умовам, потребі в розширенні західної логістики, будівництві та відновленні доріг: секторальний індекс у червні становив 58.6 (у травні — 51.3).

Будівельники суттєво посилили очікування щодо зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, зберегли помірно високі очікування щодо зростання закупівлі послуг підрядників та знизили до нейтрального рівня очікування щодо їх доступності.

Підприємства торгівлі вчетверте поспіль позитивно оцінили результати своєї діяльності завдяки сталим споживчим настроям, збільшенню пропозиції товарів та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс у червні становив 52.5 порівняно з 52.7 у травні.

Респонденти очікували збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Як і попереднього місяця, вони були налаштовані на повільніше здорожчання товарів, закуплених для продажу, послабили свої оцінки щодо зростання закупівельних цін та зберегли очікування щодо зниження торговельної маржі.

Підприємства промисловості поліпшили оцінки своїх економічних результатів завдяки зниженню темпів зростання витрат на сировину та енергію, відновленню виробничих та логістичних ланцюгів, уповільненню темпів інфляції: секторальний індекс у червні становив 51.0 порівняно із 50.4 у травні. Респонденти продовжували очікувати зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень. Водночас на відміну від попереднього місяця вони очікували зменшення обсягів нових експортних замовлень на продукцію та дещо послабили негативні оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень).

Підприємства сфери послуг другий місяць поспіль єдині серед секторів зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив, зважаючи на низьку платоспроможність населення, слабкий попит та проблеми з логістикою: секторальний індекс становив 48.9, не змінившись з травня.

Респонденти були негативно налаштовані щодо обсягів нових замовлень, водночас третій місяць поспіль очікували зростання обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
grioleg
grioleg
3 липня 2023, 12:02
#
Про великий бізнес зрозуміло, він у фаворі у влади! А щодо малого бізнесу? Такі дослідження навіть не проводяться?
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 липня 2023, 13:18
#
Малому бізнесу одне важливо — побільше заробити — поменше заплатити. Сонце активне… в тіні перечікують.
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0
Бедный папа
Бедный папа
3 липня 2023, 12:04
#
Минуснуть 70% з/п у менеджеров нацбанка и через полтора года провести среди них опрос «Как изменились их настроения»
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