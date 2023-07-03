ЄС може дозволити Россельхозбанку обробку платежів задля продовження «зернової угоди»

ЄС розглядає пропозицію дозволити Россельхозбанку, що перебуває під санкціями, створити дочірню компанію, яка б обʼєдналася з глобальною фінансовою мережею. Про це пише Forbes з посиланням на Financial Times.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

План, запропонований москвою в ході переговорів за посередництва ООН, дозволить Россельхозбанку створити дочірню компанію для обробки платежів, повʼязаних з експортом зерна, за словами пʼяти джерел.

Новій організації буде дозволено використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яку було закрито для найбільших російських банків після вторгнення в Україну минулого року.

Питання банку обговорювалося лідерами ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати москву продовжити угоду після закінчення терміну її дії 17 липня.

За словами двох людей, цю ідею сприйняли її прихильники як «найменш поганий варіант» для забезпечення підтримки рф продовження угоди.

Офіційні особи кажуть, що загрози росії припинити угоду цього разу виявилися серйознішими, ніж під час попередніх переговорів.

За словами трьох осіб, пропозиція про виключення оцінюється офіційними особами ЄС на предмет законності та здійсненності.

Європейська комісія відмовилася від коментарів. Однак представники ЄС наголосили, що європейські санкції не стосуються торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією, зокрема зерновими та добривами, між третіми країнами та росією.

Зернова угода

Нагадаємо, президент росії Владімір Путін звинуватив країни Заходу у невиконанні російських вимог у межах Чорноморської зернової ініціативи й заявив, що москва обмірковує вихід із неї.

В МЗС України вважають, що росія, найімовірніше, вийде з Чорноморської зернової ініціативи в липні.

Однією з ключових вимог Росії є повернення Россельхозбанку до банківської системи SWIFT. Інші вимоги включають доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, а також розблокування активів і рахунків російських компаній, які займаються експортом продуктів харчування та добрив.