Минулої доби українські захисники ліквідували ще 600 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 230 260 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
600 російських окупантів, 5 танків, 1 гелікоптер та 16 БПЛА. Втрати ворога за 2 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 230260 (+600) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks — 4057 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 7899 (+11) од,
- артилерійських систем — 4220 (+32) од,
- РСЗВ — 641 (+4) од,
- засоби ППО — 391 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3573 (+16),
- крилаті ракети — 1264 (+3),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6834 (+18) од,
- спеціальна техніка — 590 (+7).
Джерело: Мінфін
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