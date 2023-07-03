Revolut хоче прибрати зі своєї платформи в США криптовалюти Cardano, Polygon та Solana

Фінтех-сервіс Revolut планує прибрати зі своєї платформи у США кілька цифрових активів, підтвердив портал Cointelegraph представник компанії. Йдеться про криптовалюти Cardano , Polygon та Solana.

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29 червня Revolut попередив своїх американських клієнтів, що можливість купівлі цих криптовалют вже закрита, написав Cointelegraph.

До 18 вересня користувачі Revolut зможуть продовжувати володіти токенами та їх продавати. Після цієї дати всі криптовалюти, що залишилися, будуть автоматично продані за ринковою ціною на момент продажу, дохід у доларах зарахують на рахунок в Revolut, повідомляла компанія.

Revolut пояснив зміни тим, що провести делістинг трьох криптовалют вирішив американський провайдер криптопослуг через зміну законів та регулювання у США.

Revolut продовжуватиме підтримувати ці цифрові активи в інших юрисдикціях, повідомив представник фінтех-компанії.

Нагадаємо

Останнім часом про делістінг Cardano, Polygon і Solana повідомили й інші фінансові оператори, як Robinhood,eToro та Bakkt, зазначив Cointelegraph.

На початку червня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що ці три цифрові валюти (разом з іншими) є за фактом незареєстрованими цінними паперами.

Вони згадувалися у позовах SEC до великих криптовалютних бірж Coinbase та Binance. SEC звинуватила Binance та Coinbase у порушенні правил обігу цінних паперів США.

Серед претензій комісії — робота майданчиків як незареєстровані біржі, брокери та клірингові агенції, а також незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.