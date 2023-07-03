Інвестори з початку року вивели $27 млрд із європейських фондів, повідомляє Bloomberg з посиланням на аналітиків Bank of America, які своєю чергою спираються на дані EPFR Global.
Інвестори з початку року вивели $27 мільярдів із європейських фондів
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Відтік коштів
Відтік коштів з європейських інвестфондів зафіксовано 16-й тиждень поспіль, при цьому лише за останні сім днів із них вивели $4,6 млрд.
Крім того, Європа стала єдиним ключовим регіоном у світі, з якого зафіксовано відтік фінансів у червні.
Частково це пов'язано з тим, що серед інвесторів зростає інтерес до акцій зростання та паперів mega cap компаній (капіталізація яких перевищує $200 млрд), яких більше у США.
Крім того, їх приваблює те, що економіка США зміцнюється, незважаючи на побоювання, пов'язані зі скороченням глобального економічного зростання, завдяки цьому процвітають і американські інвестфонди, і долар.
«Навпаки, європейські акції американські інвестори почали позбавлятися вперше за цей рік, що разом із уповільненням ділової активності вказує на ще сильніший відтік з регіону», — повідомив цього тижня аналітик Barclays Еммануель Кау.
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