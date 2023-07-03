Мільярдери з початку року продали акції на $9,3 мільярда

21 мільярдер з-поміж найбагатших людей світу за перші шість місяців цього року загалом продав акції на $9,3 млрд, підрахував Forbes. При цьому кожен бізнесмен продав акції щонайменше на $100 млн, зазначає видання.

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Продаж акцій

Йдеться про акції компаній, що торгуються в США, суму зазначено до вирахування податків.

Серед лідерів — співзасновник сервісу короткострокової оренди житла Airbnb Джо Геббія, який продав акції компанії на $890 млн. Наразі йому належить 8% Airbnb, цей пакет забезпечує більшу частину його статків, що оцінюється у $7,9 млрд.

Підприємець Ларрі Еллісон з початку року продав акції заснованої ним корпорації Oracle на $850 млн, а всього з 2020 року — приблизно на $2 млрд. Але незважаючи на це, його частка в Oracle не скоротилася, а навіть зросла: це сталося завдяки тому, що частина паперів у нього викупила заснована ним компанія, а кількість проданих акцій не перевищувала кількість акцій, які він купував завдяки минулим опціонам.

Опціони також використали генеральний директор Oracle Сафра Кац та генеральний директор Moderna Стефан Бансель — вони отримали за продані цінні папери $470 млн і $300 млн відповідно.

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Ще одна велика угода — продаж дітьми засновника мережі магазинів Walmart Сема Уолтона Робом, Еліс та Джимом акцій компанії.

За оцінками Forbes, кожен із них отримав близько чверті ($1,1 млрд) від $4,5 млрд готівкою, яку принесла угода. Мільярдери спрямовують виручені гроші на благодійність.

Крім того, Walmart за останні сім з половиною років викупив власні акції майже на $50 млрд, що дозволяє сім'ї зберігати свою частку у бізнесі на рівні 50%.

Інвестор Джош Харріс продав акції заснованої ним інвесткомпанії Apollo Global Management на $210 млн. Харріс залишив Apollo в 2021 році, після чого продав близько 30% акцій компанії, що належать йому, на $830 млн.

Передбачається, що ці гроші він направить на покупку футбольного клубу «Вашингтон Коммандерс» — очолювана інвестором Harris Group має намір купити клуб за рекордні $6 млрд.

Forbes зазначає, що після «жахливого» 2022 року найбагатші люди світу знову «налаштовані продавати». Причини для цього різні — деякі мільярдери позбавляються паперів компаній, які вони залишили, інші хочуть інвестувати кошти у купівлю спортивних команд, а треті продають папери на тлі зворотного викупу компаніями, щоб уникнути «небажаного» розміру своєї частки, пише видання.