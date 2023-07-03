Гривня зміцнилася до євро на 31 копійку. Курс НБУ

3 липня європейська валюта подешевшала на 31 копійку. НБУ встановив офіційний курс на рівні 39,69 гривні за євро . Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

30 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,00 гривні за євро.

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 19 копійок у купівлі та 20 копійок у продажу.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.