Минулої доби українські захисники ліквідували ще 790 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 229 660 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
790 російських окупантів, 10 танків та 12 БПЛА. Втрати ворога за 1 липня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 229660 (+790) осіб ліквідовано,
- танків — 4052 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 7888 (+20) од,
- артилерійських систем — 4188 (+26) од,
- РСЗВ — 637 (+5) од,
- засоби ППО - 390 (+1) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 3557 (+12),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1261 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 6816 (+22) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 583 (+3).
Джерело: Мінфін
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