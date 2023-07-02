Бюджет України отримав понад 245 млрд грн за червень. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Бюджет України отримав понад 245 мільярдів гривень за червень
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За словами Железняка, бюджет виконав усі показники. Завдяки внутрішнім ресурсам держава отримала:
- 52,1 млрд грн від податкової (це +0,9% до запланованого, або + 500 млн грн);
- 36,9 млрд грн — митниця (+5,7% від запланованого або +2 млрд);
- рекордні 46,4 млрд грн від військових облігацій.
Таким чином внутрішні ресурси принесли казні 135,4 млрд грн. Натомість зовнішні загалом скоординували $3 млрд або 110 млрд грн.
Найбільші донори
Найбільшим донором став Європейський Союз — $1,64 млрд за травень.
Сполучені Штати акумулювали $1,2 млрд, Світовий банк — $104 млн, а Фінляндія — $15 млн. При цьому 40% від коштів союзників — гаранти, які не доведеться повертати.
Джерело: Мінфін
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