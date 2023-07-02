Іспанія виділить 55 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній раді анонсував виділення Україні пакету допомоги на 55 млн євро , основні кошти будуть виділені через Світовий банк. Про це повідомляє «Європейська правда».

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Допомога Іспанії

«Сьогодні моя країна, Іспанія, вирішила виділити додаткові 55 млн євро, в тому числі 51 млн євро через Світовий банк для фінансування малого та середнього бізнесу в Україні», — сказав Санчес.

Ще 4 млн євро, за його словами, буде виділено через програму розвитку ООН для створення в Україні шкіл з «зеленими» та стійкими енергосистемами.

Він наголосив, що відбудова потребуватиме часу і інвестицій і Іспанія підтримує Україну у цьому процесі. Санчес зазначив, що в окремих сферах, як от залізниця, іспанські компанії мають ноу-хау, які стануть у нагоді.

«Іспанський уряд підтримає фінансування для адаптації та модернізації інфраструктури у вашій країні. Однак ми розуміємо, що відбудова і процвітання настануть якщо тільки буде досягнуто умов тривалої безпеки» — заявив Санчес.