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1 липня 2023, 16:05 Читать на русском

88% інституційних користувачів позитивно оцінюють довгострокові перспективи криптоактивів — Binance

63,5% опитаних VIP та інституційних користувачів Binance позитивно ставляться до криптовалютних активів у перспективі наступних 12 місяців. Про це свідчать дані дослідження Institutional Crypto Outlook Survey, повідомляє пресслужба Binance.

63,5% опитаних VIP та інституційних користувачів Binance позитивно ставляться до криптовалютних активів у перспективі наступних 12 місяців.
Фото: pixabay.com

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Переважна більшість (88%) респондентів висловила позитивні настрої щодо криптоактивів на найближче десятиліття.

Опитування також показало, що інституційні користувачі вважають, що більше реальних варіантів використання (26,9%) та покращення ясності регулювання (25,3%) стимулюватимуть впровадження, а не вищі котирування (3,4%).

«Це може свідчити про те, що інституційна участь має довгостроковий характер і, отже, менш активно реагує на короткострокові ринкові цикли», — йдеться в повідомленні.

Основні висновки зі звіту

Інституційне розміщення: попри ринкові події за останній рік, більшість (47,1%) інвесторів зберегли своє розміщення криптовалюти, а понад третину (35,6%) збільшили своє розміщення за той же період. Лише меншість (17,3%) скоротила своє розміщення криптовалюти.

Очікувані зміни у розміщенні: більшість респондентів очікують на збільшення (50,0%) або збереження (45,7%) свого розміщення протягом наступних 12 місяців. Лише 4,3% інвесторів заявили, що розраховують скоротити свій вплив на криптовалюту.

Більш позитивне ставлення до біткоїна: хоча сприйняття біткоїна та криптовалюти за останній рік практично не змінилося (44,7% і 47,8% відповідно), більша частина респондентів налаштована більш позитивно щодо біткоїна порівняно з ширшим сектором криптовалюти (47,3 % проти 33,2%). Так само, в той час, як 22,1% інвесторів стали більш негативно ставитися до криптовалют загалом, 4,8% дотримувалися такої ж думки щодо біткоїна.

Інфраструктура та інновації: 53,9% інвесторів вказали, що інфраструктура є найважливішим сектором для них чи їхнього фонду. Далі йдуть технології Layer 1 та Layer 2 (48,1% та 43,8% відповідно). На питання про конкретні області трохи більш ніж половина (51,0%) назвали важливими інновації в гаманцях (наприклад, самостійні платежі, покращення UX/UI).

Інвестиційна мотивація: 42,8% інвесторів зазначили, що можливість отримання більших доходів від інвестицій є найбільш переконливим аргументом на користь інвестування у криптовалюти. За ним було 37,5% інвесторів, які вважають, що отримання довгострокового доступу до нових технологій є основною мотивацією.

Торгові майданчики: централізовані біржі залишаються найпопулярнішою платформою для інституційної торгівлі (90,5%) та депозитарної діяльності (58,2%). Ліквідність (28,0%), безпека (26,0%) та репутація (22,5%) були трьома основними критеріями при виборі торгової платформи.

Опитування

Глобальне опитування 208 VIP та інституційних користувачів Binance проводилося з 31 березня по 15 травня 2023 року. У ньому вивчалися демографічні дані респондентів, а також їхнє ставлення, переваги, прийняття та мотиви щодо інвестицій у криптовалюту.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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