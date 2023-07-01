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1 липня 2023, 11:08 Читать на русском

Ринкова капіталізація Apple знову перевищила $3 трильйони

Ринкова капіталізація Apple у п'ятницю вперше з січня 2022 року перевищила позначку в $3 трлн, оскільки інвестори роблять ставку на здатність виробника iPhone нарощувати доходи, навіть коли він освоює нові ринки, такі як віртуальна реальність. Про це повідомляє Reuters.

Ринкова капіталізація Apple у п'ятницю вперше з січня 2022 року перевищила позначку в $3 трлн, оскільки інвестори роблять ставку на здатність виробника iPhone нарощувати доходи, навіть коли він освоює нові ринки, такі як віртуальна реальність.
Фото: pixabay.com

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Зростання акцій Apple

Акції Apple, яка також є найдорожчою компанією світу, що котирується на біржі, зросли на 1,3% до $191,99 на ранкових торгах.

Цього року вони підскочили майже на 46%, і за поточною ціною ринкова вартість компанії становить $3,02 трлн.

Зростання акцій Apple відбувається на тлі відскоку акцій технологічних компаній і ставок на те, що Федеральна резервна система може уповільнити темпи підвищення процентних ставок, а також ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Неочікуване падіння продажів Apple в останньому квартальному звіті підкреслило стійкість технологічного гіганта в умовах нестабільної економіки і зміцнило його репутацію серед інвесторів.

Наразі чотири інші американські компанії оцінюються у понад $1 трлн:

  • Alphabet,
  • Microsoft,
  • Amazon,
  • Nvidia.

Прогноз

За словами аналітика Wedbush Дена Айвза, саме iPhone продовжуватиме сприяти стабільному зростанню Apple. Він вказав на майбутній ювілейний випуск iPhone 15 як на ймовірний каталізатор, який може ще більше підвищити ціну акцій, оскільки багато користувачів старших смартфонів захочуть оновити свої пристрої, повідомляє Business Insider.

«За нашими оцінками, приблизно 250 мільйонів iPhone не оновлювалися протягом чотирьох років», — зазначив Айвз.

Він також сказав, що наступною зупинкою для Apple буде оцінка в $3,5 трлн, а наступного етапу в $4 трлн компанія може досягти вже у 2025 році.

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Джерело: Мінфін
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