Реакція SEC на заявки BlackRock та Fidelity, Citigroup шукає заміну Metaco: що нового на ринку криптовалют

У Південній Кореї ухвалили закон про захист користувачів цифрових активів — Bloomberg

Парламент Південної Кореї ухвалив закон про захист користувачів цифрових активів. Поштовхом для його схвалення став крах екосистеми Terra, яку підтримував громадянин країни До Квон. Про це повідомляє Bloomberg.

Документ об'єднав 19 різних законопроектів, пов'язаних із криптовалютами. Він запроваджує поняття «цифрові активи» та визначає відповідальність за правопорушення на кшталт використання інсайдерської інформації, маніпулювання ринком та недобросовісних торгових практик.

Закон наділяє Комісію з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) та Банк Кореї повноваженнями здійснювати нагляд за операторами та кастодіанами ринку криптовалют.

Документ потребує наявності страхового покриття, резервних фондів та організації обліку транзакцій. Правила поширюються на активи на кшталт біткоїна, тоді як чинне законодавство про ринки капіталу застосовується до security-токенів.

За оцінками голови Комітету з національної політики парламенту Південної Кореї Бек Хер Юна, новий звід правил зосереджений на захисті інвесторів і поступово розширюватиметься для забезпечення всеосяжного нагляду.

Ripple представила аналог гаманця MetaMask для криптовалюти XRP

Розробники фінтех-компанії Ripple створили гаманець Crossmark для екосистеми мережі XRP Ledger з функціоналом, подібним до MetaMask.

«Crossmark — це перший браузерний цифровий гаманець, створений поверх XRP Ledger і підтримує більшість вбудованих функцій і видів транзакцій», — заявив провідний спеціаліст команди під ніком Intercoder.

Розширення буде доступне для Chrome, Opera, Firefox і, за словами розробника, функціонально схоже на програму MetaMask від ConsenSys.

До Crossmark можна підключити мобільний XRP-гаманець XUMM. Надалі можлива інтеграція та інших рішень на кшталт Gem Wallet та Ledger.

Однак, за визнанням програміста, поки що інструменти для взаємодії між різними гаманцями на XRP Ledger не розроблені.

Ранню версію Crossmark вже тестує обмежена група користувачів. У розширенні відсутні деякі передбачувані функції.

Публічний запуск допрацьованого гаманця команда планує у «найближчі місяці».

SEC охарактеризувала заявки на біткоін-ETF від BlackRock та Fidelity, як не чіткі та не вичерпні - WSJ

Заявки на спотові біткоін-ETF від BlackRock, Fidelity та інших компаній не були «чіткими та вичерпними». Про це Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) повідомила бірж Nasdaq і CBOE, пише Wall Street Journal з посиланням на свої джерела.

За їх словами, Комісія повернула заяви, оскільки в них не було достатньої інформації щодо так званої угоди про спільне спостереження чи деталі цього механізму.

Представник CBOE у коментарі виданню уточнив, що вони планують оновити та повторно подати документи.

У заявці Fidelity згадується механізм угоди, який став ключовим доповненням у пропозиції BlackRock. Інвестиційний гігант направив документи на реєстрацію спотового біткоін-ETF наприкінці червня, приєднавшись до Valkyrie, WisdomTree та Invesco.

Банк Citigroup припинить співпрацю з криптокастодіаном Metaco, який нещодавно купила Ripple

Банківський конгломерат Citigroup шукає заміну швейцарському криптокастодіану Metaco після того, як Ripple Labs оголосила про поглинання останнього за $250 млн. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією анонімних джерел, фінансовий гігант уже веде переговори з кількома організаціями зберігання цифрових активів.

Citigroup обрала Metaco як депозитарний партнер у червні 2022 року. У рамках угоди фірма запустила платформу для керування криптовалютним портфелем Harmonize.

Конгломерат має понад 200 млн клієнтських рахунків та веде бізнес у 160 країнах та юрисдикціях.

Поки що немає підтвердження, що відмова від співпраці з Metaco пов'язана з поглинанням Ripple. Раніше в компанії заявили, що кастодіан продовжить працювати як незалежний бренд і ним, як і раніше, керуватиме CEO Адрієн Треккані.