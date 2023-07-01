Минулої доби українські захисники ліквідували ще 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 228 870 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
530 російських окупантів, 1 танк та 26 БПЛА. Втрати ворога за 30 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 228870 (+530) осіб ліквідовано,
- танків — 4042 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 7868 (+5) од,
- артилерійських систем — 4162 (+35) од,
- РСЗВ — 632 (+2) од,
- засоби ППО — 389 (+0) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),
- крилаті ракети — 1261 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9) од,
- спеціальна техніка — 580 (+11).
Джерело: Мінфін
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