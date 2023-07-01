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1 липня 2023, 8:50 Читать на русском

«Мінфін» створив невелике опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів

Редакція «Мінфіну» створила невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+77
Pazienza
Pazienza
6 травня 2023, 15:48
#
Треба було прикрутити якусь авторизацію, я вже три рази пройшов опитування, дані, через можливість багаторазового голосування, будуть неточними.
+
0
mlp711141
mlp711141
7 травня 2023, 13:17
#
Авторизацию нужно привязывать к кукам компа, номеру процессора или к аккаунту минфина, если он есть. Тогда вопрос какого ты пола был бы только при незаполненности этого пункта в профиле. У меня не заполнен, поскольку нет таких пунктов как «интерсекс-персона» и/или «не хочу указывать»
+
+127
Kaleso
Kaleso
6 травня 2023, 21:53
#
Як можна проходити опрос де ваш дохід, а як доходу нема то що
+
+15
mlp711141
mlp711141
7 травня 2023, 13:17
#
Поддерживаю.
+
+59
claribel
claribel
7 травня 2023, 8:06
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою. Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП. Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб. Ціни на паливо і комуналку та ігри за лаштунками у цих сферах…
+
+30
mlp711141
mlp711141
7 травня 2023, 13:21
#
Без опитування можна сказати вже, які теми будуть користуватися незмінною увагою.

Ти впевнений? Це твоя думка про себе?

Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.

Не цікаво.

Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.

А це цікаве

Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…

Не цікаво

комуналку

Цікаве
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
7 травня 2023, 10:30
#
Согласен.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
13 травня 2023, 11:06
#
Не грузится второй раз
+
0
mlp711141
mlp711141
11 червня 2023, 20:25
#
А у меня всякий раз грузится, но я одинаково отвечаю на все вопросы.
+
+60
TAN72
TAN72
13 травня 2023, 13:22
#
Развод.
+
0
Alpenstein
Alpenstein
11 червня 2023, 10:28
#
Це є в розділі «банківські послуги»
+
0
Сергій Т
Сергій Т
20 травня 2023, 17:40
#
Все правильно зроблено.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 червня 2023, 22:16
#
Скока за опрос платят?
+
0
mlp711141
mlp711141
10 червня 2023, 23:19
#
А нисколько.

И этот опрос мусолят неоднократно и старую новость со старыми комментариями повторно выкладывают каждый раз как новую.
+
+45
Артем Сабуров
Артем Сабуров
11 червня 2023, 10:54
#
Хотя бы сотку баксов за опрос предлагали)))
+
0
mlp711141
mlp711141
11 червня 2023, 20:26
#
А выводить то как? на Payeer, киви или как? На польскую карту не смогут выплатить при всём желании.
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
18 червня 2023, 13:10
#
На сенс мне напрямую
+
+15
yurikiev
yurikiev
17 червня 2023, 15:29
#
Замість «Стать» зараз прийнято писати «Ґендер» та пропонувати як мінімум три варіанти.
А так прикольна анкета. Дизайн мені сподобався.
+
+15
mlp711141
mlp711141
18 червня 2023, 14:01
#
Верно. Нужно предусмотреть графы и «стать» (пол) и «гендер». Варианты выбора в опции «стать» должны быть: «чоловіча», «жіноча», «інтерсекс», «трансгендер» та «не бажаю вказувати». А варианты выбора гендера должны быть «чоловічій», «жіночій», «агендер», «бігендер», «гендерфлюід» та «інше» — этого, думаю, достаточно. А с.е.к.с.у.а.л.ь.н.о.й ориентацией можно не интересоваться.
+
0
lohsuper
lohsuper
18 червня 2023, 22:07
#

Досье героев

Джимми Гоккинс. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр и правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий.

Доктор Ливси. Очень хороший и весёлый человек. Характер общительный. Не женат.

Сквайр Трелони. Туп, жаден, прожорлив, надменен, трусоват и ленив. Характер отсутствует. Не женат.

Капитан Смоллетт. Старый моряк и солдат. Любит говорить всем правду в глаза, отчего и страдает.

Характер прескверный. Не женат.

Билли Бонс, он же «Капитан». Обладатель карты Острова Сокровищ, из-за которой всё и началось. Много пьёт и всегда простужен. Характер скверный. Не женат.

Джон Сильвер, он же «Окорок», он же «Одноногий». Самый страшный пират, но притворяется добрым, что, впрочем, ему удаётся. Характер скрытный. Не женат.

Чёрный Пёс. Друг Флинта. Охотится за картой Острова Сокровищ. Характер скрытный. Не женат.

Слепой Пью. Тоже старый пират и друг капитана Флинта. Хитёр и жаден. Ради денег пойдёт на всё. Характер мерзкий. Не женат.

Бен Ганн. В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился… Характер мягкий. Не женат.
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