Редакція «Мінфіну» створила невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.
«Мінфін» створив невелике опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 20
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Депозити у всіх валютах УСІХ банків України (а не вибірково, як зараз). ОВДП.
Не цікаво.
Творчість уряду і депутатів на ниві оподаткування бізнесу і фізичних осіб.
А це цікаве
Ціни на паливо
та ігри за лаштунками у цих сферах…
Не цікаво
комуналку
Цікаве
И этот опрос мусолят неоднократно и старую новость со старыми комментариями повторно выкладывают каждый раз как новую.
А так прикольна анкета. Дизайн мені сподобався.
Досье героев
Джимми Гоккинс. Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр и правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер мягкий.
Доктор Ливси. Очень хороший и весёлый человек. Характер общительный. Не женат.
Сквайр Трелони. Туп, жаден, прожорлив, надменен, трусоват и ленив. Характер отсутствует. Не женат.
Капитан Смоллетт. Старый моряк и солдат. Любит говорить всем правду в глаза, отчего и страдает.
Характер прескверный. Не женат.
Билли Бонс, он же «Капитан». Обладатель карты Острова Сокровищ, из-за которой всё и началось. Много пьёт и всегда простужен. Характер скверный. Не женат.
Джон Сильвер, он же «Окорок», он же «Одноногий». Самый страшный пират, но притворяется добрым, что, впрочем, ему удаётся. Характер скрытный. Не женат.
Чёрный Пёс. Друг Флинта. Охотится за картой Острова Сокровищ. Характер скрытный. Не женат.
Слепой Пью. Тоже старый пират и друг капитана Флинта. Хитёр и жаден. Ради денег пойдёт на всё. Характер мерзкий. Не женат.
Бен Ганн. В детстве был благовоспитанным мальчиком, но начал играть в орлянку, связался с пиратами и покатился… Характер мягкий. Не женат.