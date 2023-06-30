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30 червня 2023, 16:10 Читать на русском

Аналітик RoboForex: міжнародні інвестори вірять у швидке відновлення України

Ще в середині цього місяця на міжнародних фінансових ринках було зафіксовано зростання курсу українських цінних паперів. На перший погляд, для цього не було жодних причин. Однак після швидкоплинного військового заколоту до даних тенденції лише посилилися. Ймовірно, західні інвестори вважають, що подія прискорить завершення конфлікту на користь України. Morgan Stanley тримав у своєму портфелі з початку року ВВП-варранти і вже встиг непогано на них
заробити. Окрім того, позитивну динаміку демонструють і корпоративні облігації українських компаній. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.



Курс ВВП-варантів України (%). Джерело: teletrader.com

На початку березня 2022 року курс ВВП-варантів України оновив історичний мінімум, досягнувши позначки 15,00% від номіналу. На даний момент він дорівнює 38,37%. Виходячи з поточної динаміки котирувань вартість цих паперів може зрости до 45,00%, оновивши максимум травня минулого року. Morgan Stanley вже заробив на ВВП-варрантах понад 47,00% за 3 місяці. На думку аналітиків банку, незважаючи на наслідки того, що сталося в РФ, економічні перспективи України стали виглядати менш «похмурими». За нинішніх обставин стабілізуючим фактором є підтримка з
боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. У рамках цієї допомоги наша країна нещодавно отримала 2,39 млрд. доларів США.

Курс єврооблігацій України зі строком погашення у 2024 році станом на 30.06.2023 (%). Джерело: worldgovernmentbonds.com

Разом із ВВП-варантами зростає вартість і українських євробондів. Єврооблігації України зі строком погашення у 2024 році з 26 червня подорожчали з 27,72% від номіналу до 34,26%. Відносне зростання становило 23,59%. Тим не менш, практично всі випуски українських євробондів мають «сміттєву» прибутковість вище 200% річних. Ймовірно, ще не одна реструктуризація держоблігацій і бондів держкорпорацій, перш ніж будуть знайдені прийнятні умови для їх погашення.
На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,30, а євро досяг позначки 40,80. Ймовірно, до кінця поточного року НБУ зможе підтримувати стабільність на валютному ринку. Будь-які суттєві зміни можливі ближче до осені нинішнього року.

Джерело: Мінфін
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