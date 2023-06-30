Стабільна робота фінансової системи — це краще «заспокійливе» для українців. Час настав для фінансового контрнаступу, для відновлення країни та підживлення економічної активності. Ми раді запросити вас на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особливу подію, що об'єднає ключових представників фінансової спільноти України.
Ukrainian Credit Conference: Запрошуємо вас на головний фінансовий захід року
🗓 Дата: 19 липня 2023 р
📍 Місце: UNIT.CITY
Ця конференція буде присвячена обговоренню найактуальніших питань, проблем і тенденцій на кредитних ринках. Ми поставили перед собою завдання побудувати продуктивний діалог між регулятором і учасниками ринку, знайти баланс між потребами позичальників і кредитоспроможністю, а також з'ясувати, як зберегти стійкість фінансової системи.
На конференції Ukrainian Credit Conference будуть обговорюватись такі ключові теми:
🔸 Як фінансова система долає виклики війни?
🔸 Чи рентабельне в Україні кредитування? Чи мають банки ресурс для кредитування бізнесу?
🔸 Кредитування реальної економіки це прерогативна державних банків?
🔸 Державні програми підтримки для бізнесу і населення
🔸 Нові правила гри на ринку NPL — погрози або можливості для кредиторів
🔸 Як підготуватися до перевірок НБУ, привести у відповідність звітність, на що слід першочергово звернути увагу?
🔸 Спадщина війни: як далі бути з непрацюючими кредитами, чи не посиплеться картковий будинок неплатежів?
🔸 Моделювання і управління кредитними ризиками в умовах фінансової вразливості населення.
🔸 Як побудувати адаптивний скоринг в умовах тотальної невизначеності?
🔸 Кількість чи якість: чи є сенс наразі ганятись за кількістю виданих кредитів?
🔸 Скільки сьогодні коштує залучення відповідального і платоспроможного клієнта?
🔸 Споживчі настрої населення: хто і на які базові потреби бере кредити?
🔸 Перебудова продуктів, оптимізація бізнес-процесів згідно нових викликів та обмежень, куди і як швидко слід бігти.
🔸 Які законодавчі чи регуляторні ініціативи матимуть позитивний вплив на перезавантаження ринку кредитних послуг.
🔸 Майбутнє фінансового сектору в післявоєнній Україні: як перетворити травму війни на зростання.
Ця конференція надасть вам унікальну можливість поговорити з провідними експертами та представниками фінансової галузі, обмінятися досвідом та знайти рішення для викликів, що стоять перед сучасною фінансовою системою. Бути у курсі останніх тенденцій, збагатити свої знання та розширити свою професійну мережу контактів. Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у Ukrainian Credit Conference!
Деталі та реєстрація доступні на нашому веб-сайті.
Коментарі