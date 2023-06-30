Китайська економіка втрачає імпульс зростання, Virgin Galactic здійснила перший комерційний політ: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у четвер

S&P 500 додав 0,5%, індекс Dow Jones — 0,8%, а високотехнологічний Nasdaq практично не змінився.

Зростання акцій великих банків США після успішного проходження щорічного стрес-тесту ФРС підтримало американський ринок акцій.

Крім цього, перегляд даних щодо зростання ВВП США у першому кварталі цього року у бік підвищення (2% проти попереднього значення 1,3%), а також скорочення кількості звернень за допомогою з безробіття послабили побоювання інвесторів щодо можливого початку рецесії в країні.

Перше півріччя наближається до кінця і на поточний момент з початку року індекс S&P 500 зріс на 14,5%, наближаючись до свого найкращого першого півріччя з 2018 року. Nasdaq збільшився майже на 30% — найкращий результат першого півріччя з 1983 року. Індекс Dow Jones при цьому зріс лише на 2,9% з початку січня.

Ринки Азії торгуються різноспрямовано

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index зріс сьогодні на 0,1%, південнокорейський Kospi додав 0,5%, китайський Shanghai Composite збільшився на 0,8%, японський Nikkei знизився на 0,7%, а гонконзький Hang Seng та сінгапурський STI практично не змінилися.

Інвестори в Азії стурбовані тим, що низка сильних економічних даних із США, ймовірно, дозволить ФРС підтримувати високі відсоткові ставки більш тривалий час.

Тим часом Китай продовжує демонструвати ознаки повільного відновлення економіки.

Виробнича активність у Китаї скорочується третій місяць поспіль

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс менеджерів із закупівель в обробній промисловості (PMI) у червні становив 49,0 у порівнянні з 48,8 у травні та 49,2 у квітні (значення нижче 50 говорить про зниження ділової активності).

Ці дані вказують на нерівномірне відновлення другої за величиною економіки світу, оскільки імпульс економічного зростання Китаю сходить нанівець, вважають експерти.

Проте, поставлена урядом мета зростання ВВП на рівні 5% цього року, ймовірно, буде досягнута з огляду на ефект низької бази минулого року, зазначає CNBC News.

Тим часом аналітики найбільших у світі банків — від Goldman Sachs та Bank of America до UBS та Nomura — знижують свої прогнози щодо зростання китайської економіки цього року.

Virgin Galactic успішно завершила свій перший комерційний політ у космос. Проте акції компанії впали

Екіпаж першого комерційного польоту Virgin Galactic успішно здійснив політ та посадку, а також провів серію суборбітальних наукових експериментів, йдеться у повідомленні компанії.

Тепер Virgin Galactic, яка конкурує зі SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, націлилася на те, щоб до кінця 2023 року розпочати регулярні комерційні польоти до космосу.

Проте після успішного польоту вартість акцій Virgin Galactic знизилася більш ніж на 10%. Експерти зазначають, що на даний час флот Virgin Galactic складається лише з одного космічного корабля, який здатний здійснювати лише один політ на місяць. І такої частоти польотів замало, щоб дозволити компанії вийти на позитивний вільний грошовий потік.

Очікується, що флот Virgin Galactic поповниться новими кораблями наступного покоління Дельта не раніше 2027 року. Тільки тоді компанія зможе виконувати велику кількість космічних польотів на рік.