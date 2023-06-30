Світовий банк схвалив кредит для України на $1,5 мільярда

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні позики у розмірі $1,5 млрд на підтримку політики розвитку та відновлення. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що даний кредит надається під гарантії уряду Японії.

Куди направлять кошти

Кошти сприятимуть зміцненню системи соціального захисту в Україні, зокрема наданням підтримки найбіднішим та найбільш вразливим верствам населення.

Позика також буде націлена на підтримку реформ, спрямованих на підвищення підзвітності та прозорості використання державних коштів.

Наприклад, в рамках позики фінансуватимуться реформи, спрямовані на створення реєстру пошкодженого або зруйнованого майна, що дозволить здійснювати компенсаційні виплати та керувати процесом відбудови житла в Україні.

Вона також допоможе зміцнити систему державних закупівель та вдосконалити систему податкової звітності, щоб обмежити ухилення від сплати податків та уникнення оподаткування.

До того ж позика підсилить здатність ринків функціонувати у воєнний час і, зрештою, сприятиме економічному відновленню за рахунок реформ, спрямованих на земельний, енергетичний та фінансовий ринки.

Зазначається, що на сьогодні Група Світового банку мобілізувала понад $37,5 млрд екстреного фінансування на підтримку України.