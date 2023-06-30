30 червня європейська валюта не змінилась. НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,00 гривні за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані НБУ.
Євро залишилось на тому ж рівні. Курс НБУ
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Валютний ринок
29 червня НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,00 гривні за євро.
До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро втратило 13 копійок у купівлі та у продажу.
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Джерело: Мінфін
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