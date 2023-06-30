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30 червня 2023, 11:00 Читать на русском

ПУМБ зберігає тарифи на еквайринг на поточному рівні

Підтримуючи клієнтів та економіку країни, ПУМБ зберігає діючу еквайрингову комісію на прийом безготівкових платежів з використанням pos-терміналів. Це означає, що попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж, для клієнтів ПУМБ продовжуватиме діяти базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%.

«Збереження існуючої комісії за еквайринг pos-терміналів — наша підтримка українського бізнесу, клієнтів та партнерів. До того ж, не варто забувати, що безготівкові платежі були і залишаються тим інструментом, який суттєво допоміг зберегти стабільність банківської системи України в перші дні війни і підвищення ставки може негативно вплинути на подальший розвиток cashless в Україні», — прокоментував Сергій Магдич, заступник голови правління ПУМБ.

Нагадуємо, що на початку повномасштабного вторгнення ПУМБ на декілька місяців скасував еквайрингову комісію, чим суттєво підтримав клієнтів банку. Також, попри війну банк профінансував бізнес на суму в розмірі понад 19 млрд грн, створив новий тарифний пакет для вимушено переміщеного бізнесу — «Все буде Україна», запустив сервіс «Smart оплата», що дає можливість проведення оплати через сканування QR-коду, навіть за умови відключення електроенергії, підтримав клієнтів у Херсонській області та запустив нові продукти та сервіси, які щодня допомагають МСБ-клієнтам банка.

Джерело: Мінфін
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