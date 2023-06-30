Валютний прогноз: ФРС США може до кінця року підняти облікову ставку ще двічі

Глава ФРС США Джером Пауелл (Jerome Powell) анонсував ще одне підвищення облікової ставки цього року. Таким чином, регулятор прагне «охолодити» ринок праці. Керівництво ФРС не відкидає рецесії, проте не вважає цей сценарій базовим. Усе це робиться зниження інфляції до цільового рівня 2%. У результаті серед розвинених країн США буде найвища облікова ставка та прибутковість держбондів. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex .



Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD було сформовано підтримку на 1,0844, а опір — на рівні 1,0993. Останнім часом у цьому активі спостерігаються регулярні спроби змінити тренд. При цьому для подальшого зростання USD котирування мають опуститися нижче за позначку 1,0952.



Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9108, а підтримка утворилася на позначці 0,8906. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може ослабнути до 0,8831.



Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримку на позначці 0,6641 було пробито, а опір перемістився на 0,6722. На момент написання коментаря спостерігалася спроба сформувати підтримку на рівні 0,6597. USD має потенціал для подальшого зміцнення до позначки 0,6465.



Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень підтримки — 142,96. На даний момент USD прагне досягти рекордних позначок з початку цього року.Однак, є сигнали про можливість короткострокового зміцнення JPY, якщо котирування опустяться нижче 143,89.

Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD була сформована підтримка на рівні 1,2487, а опір утворено на 1,2849. При закріпленні вище за відмітку 1,2590 фунт може посилитися до 1,2910.



Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6178. Опір ще не сформований. У поточній ситуації долар США може зміцнитись до 0,6031.



Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3271, а підтримка сформована на 1,3139. Якщо котирування закріпляться вище за позначку 1,3178, CAD продовжить девальвацію.