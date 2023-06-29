Ще один російський мільярдер зі списку Forbes вийшов із громадянства рф

Колишній власник енергоактивів у рф і мільярдер Ігор Макаров став шостим російським бізнесменом з-поміж чинних і колишніх учасників списку Forbes, який відмовився від паспорта російської федерації після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Про це пише Економічна правда.

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Інформація про це з'явилася в його профілі на сайті американського Forbes.

В повідомленні вказується, що Макаров відмовився від паспорта росії 2023 року, і в нього тепер тільки одне громадянство — Кіпру.

У рейтингу найбагатших людей світуза версією американського Forbes Макаров тепер вказаний як кіпрський мільярдер. Зокрема, він посідає п'яте місце серед найбагатших кіпріотів.

Про Макарова відомо, що 2013 року він продав свої газові активи «Роснєфті».

На цей момент він є засновником і главою енергетичної компанії «Ареті» (перевернута назва «Ітера»).

2020 року кіпрська газета Politis опублікувала список із 34 осіб, які набули громадянство Кіпру у 2008−2012 роках в обмін на інвестиції і водночас «входили в зону високого ризику». Про це писали українські ЗМІ. Але наразі посилання на публікацію недоступне.

Стверджувалося, що до списку потрапили Ігор Коломойський і члени його сім'ї, Геннадій Боголюбов, Костянтин Григоришин, Віталій Гайдук із дружиною Оленою, Михайло Кіперман із дружиною.

Макаров був присутній у цьому списку серед двох десятків російських бізнесменів і олігархів.

Після початку російського вторгнення в Україну проти Макарова запровадили Великобританія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.