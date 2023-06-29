Компанія McDonaldʼs відкрила ресторан у селі Крюківщина (Київська область). Він став 91 рестораном у мережі, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
McDonaldʼs відкрив новий ресторан у передмісті Києва
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Деталі
Будівництво ресторану в Крюківщині розпочалося ще у 2021 році, але через вторгнення рф проєкт відклали. З відновленням роботи мережі будівництво відновилося.
Ресторан розрахований на 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні десять терміналів самообслуговування.
Ресторан спочатку працюватиме на видачу страв у закладі, пізніше буде доступна послуга McDelivery.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі