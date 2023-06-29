McDonaldʼs відкрив новий ресторан у передмісті Києва

Компанія McDonaldʼs відкрила ресторан у селі Крюківщина (Київська область). Він став 91 рестораном у мережі, йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

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Будівництво ресторану в Крюківщині розпочалося ще у 2021 році, але через вторгнення рф проєкт відклали. З відновленням роботи мережі будівництво відновилося.

Ресторан розрахований на 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні десять терміналів самообслуговування.

Ресторан спочатку працюватиме на видачу страв у закладі, пізніше буде доступна послуга McDelivery.