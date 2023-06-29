Коломойський та Боголюбов не змогли оскаржити націоналізацію Приватбанку. Суд поставив крапку

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Постанова суду

Суд задовольнив касаційні скарги Приватбанку, Кабміну та Мінфіну та скасував постанову суду апеляційної інстанції у справі за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов’язаної з колишніми власниками банку, та залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, якою провадження у справі було закрите.

Компанія намагалась оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений в процесі націоналізації Приватбанку, за яким позивач набув акції банку у процедурі бейл-ін і надалі продав свої акції державі за 1 гривню.

Як зазначається в повідомленні, у справі ключовим було питання застосування Закону № 590-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності». За ним всі подібні судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю, зазначили в банку.

«Таке рішення Верховного Суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого в 2016 році Приватбанку його колишнім власникам», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Ухвалення «антиколомойського закону» у травні 2020 року було ключовою вимогою міжнародних програм допомоги Україні з боку МВФ.

У справі за позовом BIRGMINTON INVESTING INC Господарський суд Києва застосував вимоги цього закону і визначив, що націоналізація не може бути скасована, а банк не може бути повернений колишнім власникам.

Проте Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу BIRGMINTON INVESTING INC та, проігнорувавши вимоги Закону № 590, направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду по суті.