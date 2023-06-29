В Україні ціни на пальне пішли вгору. Які цінники виставляють АЗС

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Як змінилися ціни

Зокрема на 2 грн/л пальне здорожчало у мережі Prime. Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 45 грн/л, ДП — 43,5 грн/л. На 2 грн/л також здорожчали всі види пального у мережі Neftek.

На 1 грн/л бензини «підросли» на станціях KLO, мережа U.GO підняла ціни на 0,57−1,43 грн/л.

У середу, 28 червня, гуртова вартість бензину А-95 зросла на 1,75 грн/л, а дизельне пальне здорожчало на 1 грн/л порівняно з попереднім днем. Зростання цін у першу чергу викликано поверненням оподаткування пального з 1 липня, яке діяло до повномасштабної війни.