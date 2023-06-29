Компанія Mastercard запустить пілотні випробування Multi-Token Network (MTN). У рамках ініціативи платіжний гігант проведе експерименти із токенізованими банківськими депозитами. Про це пише forklog.
Mastercard протестує токенізовані банківські депозити
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Що відомо
MTN буде доступна в бета-режимі цього літа у Великій Британії. До участі запрошено низку банків та фінансових установ.
В рамках інноваційного спринту відібрані команди матимуть доступ до можливостей MTN для розробки перспективних варіантів використання токенізованих депозитів.
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Глава відділу криптовалют і блокчейна компанії Радж Дамодаран розраховує, що згодом ініціатива також торкнеться стейблкоїни, що регулюються, і CBDC.
«Сьогодні світову економіку рухають регульовані гроші в банках. Ми починаємо із створення токенізованих банківських депозитів. Таким чином, грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі», — пояснив він.
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Коментарі - 1
Клиенту нужно «грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі» или 10 % годовых?
почитал саму статью — все совсем плохо. Набор бессмысленных звуков… Довіра до захисту споживачів
«MTN спиратиметься на наш багаторічний досвід розробки стандартів і правил для нашої карткової мережі, щоб забезпечити загальну структуру для спільноти користувачів зі спільними інтересами. Це включає чіткі правила дорожнього руху, які надають пріоритет надійному захисту споживачів, стабільності та дотриманню нормативних вимог.»