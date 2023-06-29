Mastercard протестує токенізовані банківські депозити

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Що відомо

MTN буде доступна в бета-режимі цього літа у Великій Британії. До участі запрошено низку банків та фінансових установ.

В рамках інноваційного спринту відібрані команди матимуть доступ до можливостей MTN для розробки перспективних варіантів використання токенізованих депозитів.

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Глава відділу криптовалют і блокчейна компанії Радж Дамодаран розраховує, що згодом ініціатива також торкнеться стейблкоїни, що регулюються, і CBDC.

«Сьогодні світову економіку рухають регульовані гроші в банках. Ми починаємо із створення токенізованих банківських депозитів. Таким чином, грошова одиниця на банківському рахунку є цифровим активом у блокчейні, забезпечуючи такий самий рівень програмованості, як і цифрова валюта у криптоекосистемі», — пояснив він.