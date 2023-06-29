До Києва повернувся словацький сервіс замовлення таксі Hopin

В Києві після шестирічної перерви розпочав роботу додаток для замовлення таксі Hopin. У 2017 році сервіс запустили у Чернігові, також він доступний у Празі, Братиславі, Кошице та інших містах, пише LIGA.net .

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Які тарифи

У Києві доступні три тарифи: Limo, Easy та Comfort. Вартість поїздки складає від 70 грн, куди включені 2,5 км маршруту, кожен наступний кілометр коштує 11 грн.

Вартість поїздки в Hopin Taxi складає від 70 грн, з вже включеними 2,5 км маршруту, кожен наступний кілометр коштує 11 грн.

Оплата може здійснюватися готівкою, карткою, eWallet — гаманець у додатку. Також доступні промокоди та поїздки для корпоративних бізнес клієнтів.

Комісія компанії становить 12−13% (у Hopin кажуть, що в конкурентів вона більша і може сягати до 25%), а водіїв реєструють через офіс — перевіряючи документи та стан автомобілів.

«Зараз у нас Чернігів та Київ. У Києві у нас поки що близько 150−170 авто, у Чернігові близько 300», — йдеться в коментарі компанії.

Нагадаємо

У Києві сервіс вперше почав працювати у липні 2016 року. Того самого року в Україні одночасно почали працювати Uber, Bolt і «Яндекс.Таксі». На тлі такої конкуренції й демпінгу зі сторони конкурентів Hopin через кілька місяців припинив роботу в Києві.

Також Hopin був присутній на ринку Тернополя, але після початку великої війни поки що не зміг відновити діяльність у цьому місті.