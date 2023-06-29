Пауелл лякає ринки, а нафта зростає: що потрібно знати вранці

У середу фондові індекси США торгувалися різноспрямовано

S&P 500 практично не змінився, високотехнологічний Nasdaq виріс на 0,3%, а індекс Dow Jones знизився на 0,2%.

Настрої на Уолл-стріт були стримані, оскільки голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл знову попередив про подальше підвищення процентних ставок. Пауелл заявив, що ФРС готова підвищити відсоткові ставки на наступних двох засіданнях поспіль, тому що інфляція в США все ще далека від цільового значення 2%.

При цьому глава ФРС зазначив, що є значна ймовірність початку рецесії в США. Це також вплинуло на ринкові настрої на американському ринку у середу.

Ринки Азіатсько-Тихоокеанського регіону демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,5%, японський Nikkei виріс на 0,4%, сінгапурський STI додав 0,1%, південнокорейський Kospi впав на 0,2%, а гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite знизилися на 1,6% та 0,2% відповідно.

Інвестори в Азії також зберігають стриманий настрій, оскільки центральні банки багатьох країн підтверджують свою рішучість продовжувати боротися з інфляцією та підвищувати рівень відсоткових ставок.

США планують запровадити обмеження на продаж чіпів для ШІ в Китай

За даними The New York Times, США збираються обмежити продаж напівпровідників для китайських компаній, оскільки в Білому домі побоюються, що розвиток ШІ в Китаї може становити загрозу національній безпеці країни.

Серед ймовірних ризиків США називають використання Ші для управління зброєю, ведення кібервійни, а також впровадження систем розпізнавання осіб.

На думку експертів, можливе введення США обмежень на експорт чіпів для технологій ШІ також завдадуть удару по американським виробникам напівпровідників, які, як і раніше, отримують більшу частину своїх доходів у Китаї.

На тлі новин про можливе запровадження заборони на експорт чіпів зі США за підсумками вчорашніх торгів знижувалися котирування акцій багатьох американських виробників мікросхем, серед яких: Qualcomm (-1,9%), NVIDIA (-1,8%), Intel (-1, 5%) та AMD (-0,2%).

Нафта зростає після новин про скорочення запасів у США

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти в країні минулого тижня скоротилися на 9,6 млн барелів, що значно перевищує прогнози аналітиків, а також середні показники за останні п'ять років.

На скорочення запасів США нафтові котирування відреагували значним зростанням. За підсумками вчорашніх торгів ф'ючерси на Brent зросли приблизно на 2,4% до $74,03 за барель, а контракти на WTI додали 2,7% до $69,56.

Тим часом аналітики з JPMorgan вважають, що до 2030 року світовий попит на нафту досягне 106,9 млн барелів на день, що на 7,1 млн барелів більше порівняно з 2022 роком. Подальше зростання обсягів споживання нафти буде пов'язане з тим, що попит на всі нафтопродукти продовжуватиме зростати, а зелена енергетика так і залишиться на другому плані цього десятиліття.