Компанія MicroStrategy купила біткоїни ще майже на $350 мільйонів

Компанія MicroStrategy Майкла Сейлора придбала ще 12 333 біткоїни на загальну суму $347 млн. Згідно з поданою до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) декларацією , криптовалюта купувалась у період з 29 квітня по 27 червня за середньою ціною $28 136 за 1 BTC.

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В результаті останньої купівлі загальна кількість біткоїнів, що знаходяться в розпорядженні компанії, досягла 152 333 BTC, що становить приблизно $4,6 млрд за курсом на момент публікації.

Компанія в цілому заплатила за ці біткоїни близько $4,52 млрд, при цьому середня ціна покупки склала близько $29 668 за 1 BTC, включаючи комісії та інші витрати.

Нагадаємо

До кінця першого кварталу поточного року компанія довела запаси криптовалюти до 140 тис. BTC. Сукупно компанія заплатила за них $4,17 млрд при середній ціні купівлі $29 803 за біткоїн. У квітні MicroStrategy придбала ще 1 045 біткоїнів на загальну суму $23,9 млн.



У травні MicroStrategy відзвітувала про високі фінансові показники за перший квартал цього року, чому, ймовірно, сприяло ралі криптовалюти.

Звітність показала чистий дохід у розмірі $461,2 млн у порівнянні з чистим збитком у розмірі $130,8 млн у тому ж кварталі роком раніше та чистим збитком у розмірі $249,7 млн у четвертому кварталі 2022 року.



MicroStrategy є найбільшим корпоративним власником біткоїнів. До першої трійки публічних компаній за обсягами резервів цієї криптовалюти також входять майнінгова компанія Marathon Digital та друга за величиною криптобіржа Coinbase.