Еквайринг під 0%: як ConcordBank заохочує ФОП працювати «в білу»

Українці все більше хочуть розраховуватися картками в магазинах, кав’ярнях, перукарнях, на СТО, на ринках й часто дратуються через пропозиції перерахувати оплату на картку або надати готівку.

Банк Конкорд долучився до кампанії на підтримку бізнесів, яку проводить Visa, і пропонує підключити термінал у смартфоні за пільговим акційним тарифом на еквайринг 0%. Рішення працює на базі технології Tap to Phone від Visa і дозволяє приймати безконтактні платежі картками.

Термінал у смартфоні для ФОП

Термінал у смартфоні ConcordTap — топ-рішення для торгівлі та маленьких бізнесів, які надають послуги населенню та приймають оплати картками.

Це платіжний додаток, який встановлюється на пристрої Android з NFC.

Працює дуже просто:

продавець вводить на смартфоні суму покупки;

покупець підносити картку, смартфон або годинник з Apple Pay або Google Pay;

відбувається оплата.

Електронну квитанцію про сплату можна надіслати покупцю в SMS, на email або дати зісканувати QR-код з екрана.

У мобільному терміналі можна робити повернення оплат, відкласти чек та обслуговувати іншого клієнта.

Таке рішення підходить маленьким ФОП, які мають магазинчики, МАФи, «острівки» в торгових центрах або торгують на ринках. А ще салонам краси, ремонтним майстерням, кур'єрській доставці.

Торговці полюбили мобільний еквайринг, бо він дозволяє економити: не потрібно сплачувати абонплату за користування, а це понад 5 тис. грн економії на рік. Якщо у ФОП кілька точок, набігає солідна сума.

Є обмеження: термінал у смартфоні не працює на iOS і пристроях Honor і Huawei. А версія операційної системи Android має бути не нижча за 10-ту версію.

Вимога застосовувати ПРРО

Зараз ФОПи напружено очікують повернення штрафів та обов’язку використовувати ПРРО.

За законом, якщо ФОП використовує звичайний РРО чи програмний, він зобов'язаний забезпечити приймання оплат платіжними картками. Штрафи за розрахунки без ПРРО великі:

100% вартості проданих з порушеннями товарів і послуг за перше порушення;

150% вартості за наступні.

Штрафи погрожують повернути найближчим часом.

Тим часом банк Конкорд, щоб допомогти підприємцям підготуватися, інтегрував термінал у смартфоні з топовими ПРРО, серед них Е-ЧЕК, Cheсkbox, SM POS і їхнє комплексне рішення КасаЧек для торгових бізнесів.

Приймати платежі та видавати фіскальні чеки можна в самому лише смартфоні, без додаткових пристроїв.

Мобільний еквайринг під 0% та ПРРО в подарунок

Щоб заохочувати бізнес активніше долучатися до приймання розрахунків картками, банк Конкорд запровадив акційний тариф на мобільний еквайринг.

Нові клієнті, які підключать мобільний еквайринг до 20 липня, матимуть комісію на еквайринг 0% на перші 50 тис. грн обороту або впродовж 3 місяців після підключення, залежно від того, що настане раніше.

А ще в разі підключення термінала в смартфоні від ConcordBank:

клієнти ПРРО Е-ЧЕК і Checkbox отримують 2 місяці ПРРО в подарунок;

клієнтам КасаЧек (ПРРО SM POS) дарує внесення довідника з товарними позиціями та 10 рулонів паперу для чеків.

Ці ПРРО інтегровані з мобільним еквайрингом від банку Конкорд, що спрощує користування та допомагає виконувати вимоги законодавства.

Підключення 100% онлайн

Мобільність важлива у всьому, тому підключити термінал у смартфоні від ConcordBank можна дистанційно, без візитів до банку.

Спочатку треба відкрити рахунок ФОП. Він повністю безкоштовний: відкриття, обслуговування, платежі — все це 0 грн.

Відкрити рахунок ФОП онлайн за документами з Дії можна за 5 хвилин з додатка ConcordBusiness і відразу ж подати заявку на підключення мобільного еквайрингу за 0% у розділі «Сервіси», підписати документи з банком КЕП і почати приймати платежі картками.

Відкриваючи рахунок, підприємець безкоштовно отримує преміальну картку-ключ до рахунку ФОП Visa Business Platinum з привілеями в подорожах і знижками від Visa:

безкоштовний доступ у бізнес-зали Lounge Key та Fast Track International;

знижки до 50% на таксі та оренду авто;

суттєві знижки до 50% в разі оплати сервісів для автоматизації бізнесу карткою-ключ.

Крім цього, підприємець отримує особисту картку, на яку можна перераховувати виручку ФОП і знімати до 10 тис. грн на місяць без комісії.

Також кожний ФОП матиме персонального менеджера та підтримку в месенджері без ботів 24/7.

«Кожний клієнт для нас VIP, — каже СЕО ConcordBusiness Тетяна Дашевська. — Тому ми не пішли шляхом використання чат-ботів, у підтримці в нас живі люди, а ще в кожного клієнта є персональний менеджер. Ця послуга безкоштовна. І клієнти дуже цінують, що банківська підтримка постійно на зв’язку».

За дослідженням SME Banking Agency, додаток для бізнесу ConcordBusiness посів 8-є місце в рейтингу мобільних додатків банків Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії та 3-є місце в Україні.