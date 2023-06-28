Криза «зеленої» енергетики: В НБУ зазначили, що більшість кредитів галузі стали непрацюючими

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 червня 2023, 19:04 Читать на русском

Криза «зеленої» енергетики: В НБУ зазначили, що більшість кредитів галузі стали непрацюючими

Криза «зеленої» енергетики призводить до втрат для банків — частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення. Про це йдеться в Звіті НБУ про фінансову стабільність за червень 2023 року.

Криза «зеленої» енергетики призводить до втрат для банків — частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Кредити «зеленої» енергетики

«Українські банки, передусім державні, активно кредитували „зелену“ енергетику. У валовому кредитному портфелі частка кредитів „зеленої“ енергетики становить майже 4%. Цей показник значно вищий для державних банків, яким належить понад три чверті кредитів галузі. У окремих банках частка портфеля досягає 13%. Галузь не встигла оговтатися від кризи недофінансування, як шок війни спричинив стрімке зростання частки непрацюючих кредитів», — йдеться у Звіті.

У Нацбанку зазначають, що проблеми «зеленої» генерації тривають роками, а війна їх поглибила.

Так, криза на ринку почалась кілька років тому. Обсяги виробництва з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зростали, а надходжень від продажу електроенергії не було достатньо для сплати генерації за високим «зеленим» тарифом, додали в регуляторі.

Приблизно 20% об'єктів сонячної енергетики та приблизно 80% об'єктів генерації з вітру зазнали руйнувань, знищено або окуповано.

«Їх відновлення проблематичне: власні ресурси компаній обмежені, кредитування майже зупинилося. Внаслідок перебоїв в електропостачанні запроваджена раніше балансуюча модель призводила до непропорційно великих штрафів за небаланси для виробників.

Для вирішення ситуації виробники звернулися до суду", — додали в НБУ.

Нацбанк також наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній не здатна обслуговувати свої борги.

Так, частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
28 червня 2023, 19:29
#
Не платять за вироблену енергію, тому і немає грошей на погашення кредитів.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
28 червня 2023, 21:19
#
Кто не платит?! Банкротить и национализировать! Хотели с народа по 4,4 гр. в опте за квт рубить, не срослось! Государству нужно ориентироваться на атомную, а не на кучку барых решивших срубить бабла на самой дешевой зеленой энергетике!!! И так зеленая погань подняла тарифы ради ахмета!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами