Криза «зеленої» енергетики: В НБУ зазначили, що більшість кредитів галузі стали непрацюючими

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Кредити «зеленої» енергетики

«Українські банки, передусім державні, активно кредитували „зелену“ енергетику. У валовому кредитному портфелі частка кредитів „зеленої“ енергетики становить майже 4%. Цей показник значно вищий для державних банків, яким належить понад три чверті кредитів галузі. У окремих банках частка портфеля досягає 13%. Галузь не встигла оговтатися від кризи недофінансування, як шок війни спричинив стрімке зростання частки непрацюючих кредитів», — йдеться у Звіті.

У Нацбанку зазначають, що проблеми «зеленої» генерації тривають роками, а війна їх поглибила.

Так, криза на ринку почалась кілька років тому. Обсяги виробництва з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зростали, а надходжень від продажу електроенергії не було достатньо для сплати генерації за високим «зеленим» тарифом, додали в регуляторі.

Приблизно 20% об'єктів сонячної енергетики та приблизно 80% об'єктів генерації з вітру зазнали руйнувань, знищено або окуповано.

«Їх відновлення проблематичне: власні ресурси компаній обмежені, кредитування майже зупинилося. Внаслідок перебоїв в електропостачанні запроваджена раніше балансуюча модель призводила до непропорційно великих штрафів за небаланси для виробників.

Для вирішення ситуації виробники звернулися до суду", — додали в НБУ.

Нацбанк також наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній не здатна обслуговувати свої борги.

Так, частка непрацюючих кредитів галузі на початок травня зросла до 51% порівняно із менш ніж 3% до вторгнення.