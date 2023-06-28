В Україні змінили порядок продажу запасів Держрезерву

Відтепер продаж матеріальних цінностей державного резерву, зокрема тих, чий термін зберігання добігає кінця, здійснюватиметься на електронних аукціонах майданчика «Прозоро.Продажі». Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Що відомо

Новий порядок реалізації матеріальних цінностей Держрезерву Кабмін схвалив на засіданні 27 червня.

«Чинний Порядок реалізації матеріальних цінностей було ухвалено ще за прем'єрства Януковича і сьогодні він, очевидно, не відповідає ані вимогам часу, ані викликам, які стоять перед країною», — прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, ключовою проблемою попереднього Порядку була вимога реалізувати розброньовані цінності, зокрема, термін зберігання яких добігає кінця за ринковою ціною та на звичайних аукціонах.

За таких умов цінності, які зазвичай були або морально застарілими або з майже вичерпаним терміном придатності, були неконкурентоспроможними на ринку аналогічного сучасного товару з повним терміном придатності. В підсумку покупців на такі товари не знаходилося, держава за свій кошт далі зберігала їх та зрештою утилізувала.

При цьому, згідно з законодавством, саме кошти від реалізації розброньованого майна мають бути основою для поповнення запасів Держрезерву, їх заміни тощо.

Зокрема, Держбюджетом на 2023 рік передбачено надходження від реалізації розброньованих матцінностей з подальшим спрямуванням їх на поповнення резервів в сумі понад 384 млн грн.

Нововведення

реалізація майна Держрезерву відбуватиметься на прозорих електронних аукціонах «Прозоро.Продажі» за балансовою ціною методом підвищення чи покрокового зниження стартової ціни;

виключення — продаж матцінностей одержувачу, визначеному Кабінетом міністрів, для здійснення стабілізаційних заходів на внутрішньому ринку;

гарантійний внесок учасника торгів встановлюється на рівні 2−3% в залежності від ціни лота.

Окрім того, новий Порядок забороняє брати участь у аукціонах громадянам рф (крім тих, що проживають в Україні на законних підставах), юрособам, утвореним та зареєстрованим в державі-агресорі, або українським юрособам, кінцевими бенефіціарами яких є рф чи громадяни рф.