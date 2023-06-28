НБУ закликав переглянути стратегію розвитку державних банків

Стратегію розвитку державних банків необхідно переглянути та оновити якнайшвидше, щоб розуміти їхню роль у відновленні та механізм підготовки їх до подальшої приватизації. Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час презентації звіту про фінансову стійкість, передає Інтерфакс-Україна.

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Стратегія розвитку держбанків

«Для того, щоб ми вже розуміли, якою буде роль державних банків після перемоги, як вони братимуть участь у відновленні країни і як далі здійснюватиметься підготовка до їхньої приватизації», — перерахувала Рожкова головні цілі оновлення стратегії.

Вона зауважила, що наразі оновлення стратегії є ключовою темою у дискусіях Нацбанку із Міністерством фінансів, оскільки саме Мінфін має бути її розробником як власник державних банків.

Нагадаємо

Кабмін затвердив стратегії розвиту держбанків ще до початку повномасштабної війни, загалом планувалося зменшити частку держави на банківському ринку.

Наразі чотири держбанки — Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк — входять до п'ятірки найбільших на ринку за розміром активів. Сукупна їхня частка за активами становила на кінець квітня 52,9%, а в абсолютному вираженні - 1,51 трлн грн.

Крім того, найближчим часом може бути націоналізований «Сенс Банк» (раніше — «Альфа-Банк») з часткою активів 3,4%.