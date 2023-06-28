НБУ покращив прогноз втрат кредитного портфеля через війну на 10%

Скорочення резервів

Цьогоріч банки різко скоротили формування резервів після відображення значних втрат від кредитного ризику торік.

З початку великої війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, що був працюючим на момент російського вторгнення. Втрати є дещо нижчими для корпоративного портфеля і вищими — для роздрібного.

Водночас частина бізнес-кредитів, що перебувають у реструктуризації та для яких послаблено умови обслуговування, можуть з часом стати непрацюючими.

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«З урахуванням цих додаткових потенційних збитків сукупні втрати портфеля через війну наближатимуться до оцінок Національного банку річної давнини — близько 20%», — додали в Нацбанку.

В НБУ констатують, що песимістичний сценарій кредитних втрат, що припускався в разі тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії, не реалізувався.