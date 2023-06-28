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28 червня 2023, 12:40 Читать на русском

Рекордна цін. Картину «Дама з віялом» Клімта продали за $108,4 мільйона (фото)

Останню картину австрійського художника Густава Клімта «Дама з віялом» на аукціоні Sothebyʼs продали за $108,4 млн. Це найвища ціна за твір мистецтва у Європі, повідомляють в аукціонному домі,пише Forbes.

Останню картину австрійського художника Густава Клімта «Дама з віялом» на аукціоні Sothebyʼs продали за $108,4 млн.

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Виконаний Клімтом портрет «Дама з віялом» («Dame mit Fächer») з’явився на аукціоні вперше за останні 29 років. Очікувана ціна роботи від аукціонного дому Sothebyʼs становила $80 млн.

Робота австрійського художника стала не лише найдорожчою картиною, яка коли-небудь з’являлась на аукціоні в Європі, але і найдорожчим портретом, виставленим на аукціон, кажуть уSothebyʼs.

Після 10-хвилинної боротьби між чотирма покупцями картину продали арт-консультантці Патті Вонг, яка брала участь у торгах у торговому залі для колекціонера з Гонконгу, пише The Guardian.

Довідка

«Дама з віялом» — останній портрет, створений Густавом Клімтом перед його передчасною смертю, коли він ще був у розквіті творчості та створював найдосконаліші та експериментальні роботи, каже голова Sothebyʼs Europe Хелена Ньюман. Sothebyʼs назвав портрет «останнім шедевром» Клімта.

«Дама з віялом» востаннє виставлялась на продаж на Sothebyʼs у Нью-Йорку в 1994 році. Тоді картину придбали за $11,6 млн, що на той час також стало аукціонним рекордом для художника.

Джерело: Мінфін
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