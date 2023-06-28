росію та білорусь виключили з Внутрішньоєвропейської організації податкових адміністрацій

На 27-й Генеральній асамблеї ухвалено рішення про виключення росії та білорусі із ІОТА. Вони справедливо позбавлені можливості брати участь у прийнятті доленосних рішень цієї організації. Про це повідомила очільниця ДПС Тетяна Кірієнко.

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Європейська податкова спільнота вчергове продемонструвала своє неприйняття та засудження військових злочинів росії та білорусі, зробивши свій внесок у досягнення справедливості.

Кірієнко подякувала партнерам-податківцям з інших країн — членам ІОТА за солідарність та підтримку України на міжнародному рівні.

«Попри нещадну та підлу війну росії проти нашої країни, ми встояли. Україна живе, функціонує як держава завдяки силі українського народу та дружній допомозі міжнародних партнерів. Рішення ІОТА — ще один вагомий крок до Перемоги», — зазначила Кірієнко.

Довідка

Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій (ІОТА) — це міжнародна організація, завдання якої полягає у забезпеченні співробітництва між податковими адміністраціями у європейському регіоні та у підтримці їх розвитку відповідно до індивідуальних потреб кожної адміністрації.

Основною метою ІОТА є стимулювання багатосторонньої допомоги, обмін інформацією та кооперація між членами ІОТА через постійний форум для податкових адміністрацій, проведення навчання, організація конференцій, семінарів, видання публікацій, надання технічної допомоги з урахуванням інтересів країн — членів ІОТА.

Членами Організації є податкові адміністрації європейських держав.