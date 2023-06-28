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28 червня 2023, 10:02 Читать на русском

Фондовий ринок зростає, а в США та Європі настане рецесія: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Американські акції зросли у вівторок

S&P 500 додав 1,1%, високотехнологічний Nasdaq — 1,7%, а індекс Dow Jones — 0,6%.

Підтримку ринку надали свіжі дані, що вказують на стійкість американської економіки: у травні кількість нових замовлень на товари тривалого користування несподівано зросла, а продаж нових будинків виявився вищим за очікування (763 тис. порівняно з прогнозом у 675 тис.).

На тлі виходу позитивних економічних даних споживча довіра у США зросла майже до 1,5-річного максимуму. Індекс споживчої довіри в Америці цього місяця зріс до 109,7 — максимум із січня 2022 року. Опитані Reuters економісти очікували, що показник досягне значення 104,0.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,2%, японський Nikkei виріс на 1,6%, сінгапурський STI додав 0,1%, південнокорейський Kospi впав на 0,6%, а гонконгський Hang Seng та китайський Shanghai Composite знизилися на 0,2% та 0,5% відповідно.

Інвестори в Азії, як і раніше, стурбовані перспективами глобального економічного зростання, незважаючи на вихід позитивних даних з економіки США.

Цього року в США настане рецесія, а у 2024 році за ними піде Європа

За даними HSBC Asset Management, у четвертому кварталі цього року в США почнеться рецесія, за якою буде спад у європейській економіці.

HSBC очікує, що рецесія призведе до важких перспектив для фондового ринку, оскільки швидке посилення фінансових умов викликає спад у кредитному циклі, а інвестори недооцінюють похмурі економічні перспективи.

При цьому у британському банку зберігають надмірну частку у китайських акціях. У HSBC вважають, що ВВП Китаю легко перевищить скромну мету уряду у вигляді зростання на 5% цього року, оскільки в країні спостерігається високий рівень заощаджень домогосподарств, який підтримає внутрішній попит.

Крім цього, поряд з Китаєм, Індія є головною історією макроекономічного зростання у 2023 році, оскільки економіка країни швидко відновлюється після пандемії COVID-19 завдяки збільшенню споживчих витрат та стабільному сектору послуг, зауважують експерти з HSBC.

росія найближчим часом може стати головним постачальником нафти до Китаю.

За даними Kpler, росія перебуває на порозі того, щоб обігнати Саудівську Аравію за обсягами постачання нафти до Китаю завдяки тому, що країна продає її з великими знижками.

Постачання з росії нині становлять 14% від загального обсягу китайського експорту нафти, тоді як частка Саудівської Аравії знизилася до 14,5%. Окрім цього, на росію тепер припадає близько 40% імпорту сирої нафти до Індії порівняно з 3% до початку кризи в Україні.

Потік дешевої російської нафти допоміг знизити світові ціни на сировинному ринку, що спонукало Саудівську Аравію зробити несподіваний крок на початку цього місяця щодо додаткового скорочення видобутку нафти на 1 млн барелів на день у спробі підштовхнути нафтові ціни нагору, зауважує SeekingAlpha.

Тим часом експерти очікують, що підвищення попиту з боку Китаю в третьому кварталі призведе до зростання нафтових цін.

Джерело: Мінфін
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