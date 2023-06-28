Минулої доби українські захисники ліквідували ще 930 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 227 100 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
930 російських окупантів та 7 БПЛА. Втрати ворога за 27 червня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 227100 (+930) осіб ліквідовано,
- танків — 4036 (+0) од,
- бойових броньованих машин — 7847 (+13) од,
- артилерійських систем — 4089 (+6) од,
- РСЗВ — 627 (+1) од,
- засоби ППО — 387 (+1) од,
- літаків — 314 (+0) од,
- гелікоптерів — 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3499 (+7),
- крилаті ракети — 1261 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6774 (+2) од,
- спеціальна техніка — 563 (+0).
Джерело: Мінфін
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