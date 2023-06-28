Україна оновить угоди про вільну торгівлю з чотирма країнами Європи

Україна провела першу зустріч з міністрами Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), куди входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн для декларації рішення про початок внутрішньодержавних процедур щодо оновлення пакета угод про вільну торгівлю. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про угоду

До нової редакції угоди про вільну торгівлю передбачається включити нові розділи щодо малих і середніх підприємств, торгівлі та сталого розвитку, електронної комерції й технічного співробітництва.

Зокрема, пропонується оновити такі розділи: торгівля товарами, технічні бар'єри у торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, спрощення торгових процедур, захист інтелектуальної власності, державні закупівлі.

Також буде оновлено правила торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Зі свого боку Україна зацікавлена у максимальній лібералізації як ставок митних зборів, так і пільгових мит, а також нетарифних заходів щодо всіх товарів.

У міністерстві підтверджують, що країни EFTA готові переглянути умови угоди про вільну торгівлю.

«Оновлення угоди створить новий сприятливий клімат для економічних відносин у сфері торгівлі, сприятиме формуванню конкурентоспроможної ринкової економіки та розвитку ключових галузей», — прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.