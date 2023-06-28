Редакція «Мінфіну» вітає вас з Днем Конституції України!
З Днем Конституції України!
Шановні читачі!
Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Бажаємо завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила.
Миру і процвітання країні, в якій почуватимемо себе впевненими, потрібними та щасливими!
Слава Україні!
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Але як би там не було, всіх з святом!