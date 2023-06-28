Редакція «Мінфіну» вітає вас з Днем Конституції України!

Шановні читачі!

Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Бажаємо завжди пишатися своєю країною і пам'ятати про свої права, поважати будь-який закон і вірно розуміти трактування будь-якого правила.

Миру і процвітання країні, в якій почуватимемо себе впевненими, потрібними та щасливими!

Слава Україні!