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27 червня 2023, 19:19 Читать на русском

Мінфін розмістив на аукціоні ОВДП на 7,8 мільярда

27 червня на аукціоні з продажу ОВДП Мінфін розмістив військових облігацій на 7,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба відомства.

27 червня на аукціоні з продажу ОВДП Мінфін розмістив військових облігацій на 7,8 млрд грн.
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Що пропонували інвесторам

27 червня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації та валютні облігації:

Найбільша сума — 2,31 млрд грн — отримана від розміщення 1,6-річних ОВДП. Банки їх придбали під 19,3% річних. Мінфін задовольнив усі 27 заявок, зокрема під 19,2%.

Ще 1,974 млрд грн отримано від 2,7-річних облігацій. Банки їх придбали під 19,75%. Мінфін задовольнив усі 26 заявок по цій ставці.

Найдешевшими були 1,3-річні ОВДП: банки купили їх на 725,7 млн грн під 18,3% річних. Мінфін задовольнив 12 із 16 заявок, відхиливши спроби окремих банків підняти ставку до 19,3%.

Ще на аукціоні розміщалися 1-річні доларові ОВДП: банки їх купили на $75,25 млн під середньозважену дохідність в 4,74% річних. Банки запропонували ставки від 4,5% до 4,85%, а Мінфін задовольнив усі ставки до 4,8%.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Джерело: Мінфін
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