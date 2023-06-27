До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 11 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 27 червня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 27 червня
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Закриття 27 червня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,98/40,36
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40,09/40,49
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11/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,35 грн, а продають за 41,00 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,35, євро — 40,85−41,10 грн.
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