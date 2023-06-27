Колишній голова компанії Audi Руперт Штадлер отримав вирок суду за так званим «дизельним скандалом». Його засуджено до одного року і девʼяти місяців позбавлення волі умовно за звинуваченням у шахрайстві, пише Reuters.
«Дизельгейт»: Ексголова компанії Audi отримав вирок
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Деталі
Колишнього топменеджера оштрафували на 1,1 мільйона євро ($1,2 млн), які підуть до державної скарбниці та неурядових організацій, повідомив суд.
Адвокатка Штадлера Ульріке Толе-Гролл заявляла, що топменеджер не знав про маніпуляції з автомобілями і заподіяння шкоди покупцям, але визнав, що це можливо, і погодився з тим, що необхідно проявляти більше обережності.
Спочатку прокуратура вимагала штрафу в розмірі 2 млн євро, посилаючись на зарплати Штадлера в Audi і Volkswagen, а також на його фінансові та нерухомі активи.
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Нагадаємо
Колишній глава компанії Volkswagen Мартін Вінтеркорн виплатить автоконцерну близько 10 млн євро компенсації за збитки від «дизельгейту».
У травні 2020 року Федеральний суд у Німеччині ухвалив рішення, яке зобов’язує автоконцерн Volkswagen виплатити компенсацію покупцям автомобілів із дизельними двигунами, які були оснащені програмним забезпеченням, що спотворювало відомості про шкідливі викиди.
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